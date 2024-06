EM 2024: Italiens große Entdeckung - “Was ist das denn bitte für ein geiler Spieler”

Mit dem letzten Mut der Verzweiflung rannte Riccardo Calafiori im Mittelfeld unaufhaltsam los, schüttelte seine Gegenspieler ab und marschierte in Richtung des Tores. Angekommen am Strafraum, schaffte er es gerade noch, den Ball nach halblinks abzulegen.

In jenen Sekunden, die über Ausscheiden und Weiterkommen entschieden, wirkte es so, als würden sich die Worte von Weltmeister und TV-Experte Christoph Kramer bewahrheiten. Der lobt den erneut beherzt agierenden und spielerisch starken Vorlagengeber Calafiori mittlerweile während des gesamten Turniers in höchsten Tönen - wie auch in der vorangegangenen Halbzeit.