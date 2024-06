EM 2024: Koeman will Eklat von 1988 hinter sich lassen

Ronald Koeman stand beim bislang einzigen großen Titelgewinn von Oranje 1988 in Deutschland als Spieler auf dem Platz, nun kehrt er als Bondscoach zurück.

Ronald Koeman stand beim bislang einzigen großen Titelgewinn von Oranje 1988 in Deutschland als Spieler auf dem Platz, nun kehrt er als Bondscoach zurück.

In Holland träumen sie noch immer von der guten alten Zeit. Damals. Im Sommer 1988, als Stars wie Ruud Gullit, Frank Rijkaard und Torschützenkönig Marco van Basten Oranje zum EM-Triumph und damit zum ersten und bis heute einzigen Titel führten.

Entscheidend war nicht bloß das „Wie“, es ist in der Retrospektive vor allem das „Wo“. Ausgerechnet in Deutschland gelang der Elftal des legendären Trainers Rinus Michels der ganz große Wurf.

Einer wird sich noch ganz genau zurückerinnern an jene rauschhaften Tage im Juni 1988 - Ronald Koeman. Zum einen hatte er als umsichtiger Libero großen Anteil am Erfolg.

„Großer Fehler!“ Koeman bereut Popowischer von der EM 1988

Es ist eine Erinnerung, die spätestens am Sonntagnachmittag ( 15.00 Uhr im LIVETICKER ) nicht bloß bei Koeman wieder hochkommen dürfte. Das niederländische Auftaktspiel gegen Polen steigt - genau wie seinerzeit das Halbfinale - in Hamburg.

„Es war ein großer Fehler und schlecht von mir“, sagt Koeman heute, fast auf den Tag genau 36 Jahre später, im Interview der Sport Bild : „Entschuldigung für das. Aber es ist lange her. Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen.“

Polen vs. Niederlande live im TV

„Kleiner Lapsus“: Thon nimmt Koeman in Schutz

Was danach noch auf dem Platz geschah, habe er erst am Tag danach in der Zeitung gelesen. „Da war ich schon ein bisschen abgekühlt.“