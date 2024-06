EM 2024: Macher verteidigt Rassismus-Umfrage

Nach der Kritik von Bundestrainer Julian Nagelsmann an dieser Umfrage hat der Macher der Dokumentation, Philipp Awounou, in der ARD-Sendung Hart aber fair die Fragestellung verteidigt: „Da habe ich selber Bauchschmerzen, weil das ja kein schöner Satz ist, das ist klar. Das ist ein rassistischer Satz. Aber wenn man rassistische Haltungen wissenschaftlich überprüfen will, dann muss man sie eingeben. Das ist empirische Sozialforschung, die funktioniert leider so, und das haben auch nicht nur wir so gemacht. Das ist die gängige Praxis.“