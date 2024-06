EM 2024: Niederlande - Frankreich heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Rätselraten um Mbappé!

von SPORT1 21.06.2024 • 18:18 Uhr In der Gruppe D steht am Freitag der 2. Spieltag auf dem Programm. Mit den Niederlanden und Frankreich treffen die beiden Sieger des 1. Spieltags aufeinander. Hier können Sie das EM-Vorrundenspiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Am Freitag (21. Juni) startet bei der EM 2024 die Gruppe D in ihren 2. Spieltag. Um 21.00 Uhr treffen in Leipzig mit der Niederlande und Frankreich die beiden Favoriten auf den Gruppensieg aufeinander. Wird Super-Star Kylian Mbappé rechtzeitig fit, oder nicht?

Wie die französische Zeitung L‘Equipe berichtete wird Mbappé nicht in der Startaufstellung stehen! Der Kapitän hatte sich beim 1:0-Sieg im Auftaktspiel gegen Österreich die Nase gebrochen. Am Donnerstag kam jedoch Hoffnung auf: Ein gut gelaunter Mbappé zeigte sich mit einer angefertigten Maske in den Landesfarben der Équipe Tricolore, mit der er laut UEFA-Reglement aber wohl nicht auflaufen darf.

Das ist die neue Maske von Kylian Mbappé

Ob es beim Superstar für ein paar Minuten reicht und Trainer Didier Deschamps von der Bank bringt, sorgt für Rätselraten. Viel mehr noch: Mit welcher Maske?

Dafür kehrt wohl Aurélien Tchouaméni nach seiner Verletzung in die Startelf zurück, er soll auf der Sechserposition neben N‘Golo Kanté den Laden dicht halten.

Die voraussichtlichen Aufstellungen Niederlande vs. Frankreich:

Niederlande: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké - Schouten - Reijnders, J. Veerman - Xavi, Gakpo - Depay

Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké - Schouten - Reijnders, J. Veerman - Xavi, Gakpo - Depay Frankreich: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Theo - Kanté, Tchouaméni - Griezmann, Rabiot - Dembelé, Thuram

Hier können Sie Niederlande - Frankreich LIVE verfolgen:

TV: ARD und MagentaTV

Stream : sportschau.de und Magenta Sport

: sportschau.de und Magenta Sport Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

EM 2024: Niederlande im Oranje-Fieber

Bereits vor dem Auftakt gegen Polen (2:1) hatten rund 40.000 Menschen am Sonntag die Straßen Hamburgs bei einem Fanmarsch in eine orangefarbene Feierzone verwandelt - auch am Freitag gegen die Franzosen sollen die Oranje-Fans wieder zum Faktor für das Team von Bondscoach Ronald Koeman werden.

Der Fan-Wahnsinn bleibt kurz vor dem wegweisenden Duell mit Frankreich am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) jedenfalls auch im Lager der Elftal nicht unbemerkt. „Wenn sie uns weiter auf diese Weise unterstützen, gibt uns das nochmal einen Schub“, sagte Verteidiger Stefan de Vrij. Auch Donyell Malen zeigte sich beeindruckt: „Das ist schon ziemlich besonders. Ich kann nur hoffen, dass das Oranje-Fieber noch lange anhält.“

Am letzten Spieltag der EM-Gruppe D muss Polen am Donnerstag (25. Juni) gegen Frankreich ran. Die Österreicher treffen auf die Niederlande. Beide Spiele werden um 18 Uhr angepfiffen.

