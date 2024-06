EM 2024: Schock für deutschen Auftaktgegner

Am Freitag dann der Verletzungsschock: Der 28-jährige Stürmer von Zweitligist Queens Park Rangers zog sich laut übereinstimmenden Medienberichten im Training mit der Nationalmannschaft in Glasgow eine Knieverletzung zu.

Die schottische Nationalmannschaft bestätigte auf X, dass Dykes nicht in den Kader zurückkehrt, und fügte hinzu: „Es tut uns sehr leid für dich, Lyndon, aber wir wissen, dass du bald wieder im schottischen Trikot auflaufen wirst. Wir wünschen dir eine schnelle Genesung.“

„Das war schon ein verrückte Sache“

In den sozialen Medien tauchten Bilder auf, die den QPR-Stürmer am Boden zeigten, bevor er das Spielfeld auf einer Trage verließ. Dykes hat in 36 Länderspielen neun Tore erzielt und war oftmals der Dreh- und Angelpunkt im Angriff von Trainer Steve Clark.