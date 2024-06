EM 2024: Schweiz gegen Italien heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Wer zieht bei der EM 2024 als erstes Team ins Viertelfinale ein? Am Samstag treffen mit der Schweiz und Italien die ersten beiden Mannschaften im Achtelfinale aufeinander. Anstoß ist um 18 Uhr in Berlin . Wo Sie das Spiel im TV und Livestream sehen können, erfahren Sie hier.

Beide Mannschaften haben sich in ihren Gruppen jeweils als Zweiter durchgesetzt und spielen nun im Olympiastadion um den Einzug ins Viertelfinale in Berlin.

Hier können Sie Schweiz gegen Italien heute LIVE verfolgen:

EM 2024: Italien zittert sich ins Achtelfinale

Titelverteidiger Italien qualifizierte sich in buchstäblich letzter Sekunde für das Achtelfinale. Die Squadra Azzurra erkämpfte sich am Montagabend in Leipzig ein 1:1 (0:0) gegen Kroatien. Mattia Zaccagni (90.+7) traf in letzter Sekunde zum Ausgleich für die Italiener, die ihr Achtelfinal-Ticket mit vier Zählern als Gruppenzweiter hinter Mitfavorit Spanien buchten.