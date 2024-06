EM 2024: Serbien vs. England live im TV, Stream und Liveticker

von SPORT1 16.06.2024 • 18:23 Uhr Mit England startet heute ein weiterer Topfavorit in die EM. Mit Serbien wartet ein gefährlicher Gegner. Alle Infos zur Übertragung der Partie live im TV und Stream.

Beim Sieg in der Gruppe C der Europameisterschaft führt kein Weg an England vorbei. Der Kader der Three Lions ist herausragend besetzt. Dennoch sind die Gegner in der Gruppenphase nicht zu unterschätzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im weiteren Verlauf warten noch Dänemark und Slowenien. Im Auftaktmacht am Sonntag geht es gegen Serbien. Anpfiff in der Arena Auf Schalke ist um 21.00 Uhr (LIVETICKER: Serbien vs. England - EM-Gruppenspiel).

EM 2024 live: So können Sie Serbien - England heute live verfolgen:

TV : ZDF und Magenta TV

: ZDF und Magenta TV Stream : zdf.de und Magenta Sport

: zdf.de und Magenta Sport Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Bellingham startet mit England gegen Serbien in die EM

Voraussichtliche Aufstellungen Serbien - England :

Serbien : Milinkovic-Savic - Stojic, Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic, Ilic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic - Vlahovic, Mitrovic

: Milinkovic-Savic - Stojic, Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic, Ilic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic - Vlahovic, Mitrovic England: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Rice - Foden, Palmer, Bellingham, Gordon - Kane

{ "placeholderType": "MREC" }

Teamkapitän Harry Kane sieht England für den ersten großen Titel seit 58 Jahren bereit. Er habe „das Gefühl, dass diese Mannschaft extrem hungrig ist. Wir wollen Geschichte schreiben. Und die einzige Möglichkeit dazu besteht darin, diesen Titel zu gewinnen“, sagte der 30-Jährige zuletzt im Interview mit dem Spiegel. Der Bayern-Star behaupte nicht, „dass wir das Turnier auf jeden Fall gewinnen werden, aber wir haben eine wirklich gute Chance“.

Bellingham „hat alles, wird ein Superstar“

Die Three Lions hätten sich „als Gruppe gefunden. Wir haben eine gute Mischung aus sehr erfahrenen Spielern und jungen Talenten“, so Kane. Neben dem Stürmerstar ruhen die Hoffnungen vor allem auf Jude Bellingham, der von allen Seiten mit Lob überschüttet wird.

Auch Gary Lineker schwärmt von den Qualitäten des Youngsters: „Jude ist ein unglaublich reifer junger Mann. Sehr klug. Ein toller Allrounder. Ich wäre sehr überrascht, wenn er bei Real Madrid nicht weiter unfassbar erfolgreich sein wird“, sagte Lineker der Sport Bild. „Er hat alles, wird ein Superstar.“

Weiter ergänzte Lineker: „Wenn man immer weiter gegen die Tür zum Titel schlägt, wird sie sich schließlich irgendwann öffnen. Wir werden eine gute Chance bei der EM in Deutschland haben. Wir brauchen ein klein wenig Glück.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Angst vor Krawallen bei England-Auftakt

Die Angst vor Krawallen zwischen den Anhängern ist in Gelsenkirchen groß. Die Sicherheitskräfte ziehen entsprechende Konsequenzen. Weil das Sicherheitsrisiko für das Spiel von „hoch“ auf „sehr hoch“ hochgestuft wurde, wird in der Arena kein Vollbier ausgeschenkt.

Am Sonntag werden schätzungsweise 40.000 englische Fans in Gelsenkirchen erwartet, dazu 8000 Serben. Zwischen Serbien und dem im Angriffskrieg gegen die Ukraine befindlichen Russland besteht seit jeher eine Verbundenheit. Bei der EM in Frankreich 2016 war es in Marseille im Zuge des ersten Vorrundenspiels der Engländer gegen Russland (1:1) zwischen russischen Krawallmachern und englischen Fans zu heftigen Ausschreitungen und zahlreichen Verletzten gekommen.

-----