EM 2024: So lief der SEK-Einsatz beim Deutschland-Spiel

von SPORT1 30.06.2024 • 11:15 Uhr Während des EM-Achtelfinales zwischen Deutschland und Dänemark löst ein Mann auf dem Dach des Dortmunder Stadions einen SEK-Einsatz aus. Jetzt werden neue Details bekannt.

Die Polizei hat noch in der Nacht nach dem EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark (2:0) Entwarnung gegeben, doch die Bilder des SEK-Einsatzes rund um die Partie sind beunruhigend. Ausgelöst wurde der Einsatz von einem Mann, der während des Spiels in der Dachkonstruktion des Stadions herumkletterte.

Die englische Zeitung Daily Mail veröffentlichte am Sonntag ein Video. Darauf ist eine vermummte, schwarz gekleidete Person mit einem Rucksack zu erkennen, die sich auf den Stahlträgern unter dem Dach des Westfalenstadions bewegt. Die Aufnahmen wurden offenbar nach Spielende gemacht, die Zuschauerränge sind schon deutlich geleert.

„Eine Person gelangte um 22.27 Uhr während des Spiels auf das Dach des Stadions“, erklärte Polizeisprecher Peter Bandermann zunächst am Samstagabend: „Einsatzkräfte der Polizei näherten sich, um die Person anzusprechen und einen sicheren Rückweg vom Dach zu gewährleisten. Dafür leuchtete ein Hubschrauber der Polizei das Stadiondach aus.“

Polizei gibt in der Nacht Entwarnung

Erst kurz vor Mitternacht kam die Entwarnung: Der Mann sei festgenommen, hieß es, „zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für andere Menschen“.

Das erklärt auch die Verzögerung zu Beginn der zweiten Hälfte, die aufgrund der Unterbrechung wegen eines Unwetters etwa mit einer halbstündigen Verspätung gegen 22.30 Uhr angepfiffen wurde.

Beide Teams standen schon auf dem Rasen bereit, als Schiedsrichter Michael Oliver wieder an die Seitenlinie lief und sich mit einem UEFA-Offiziellen austauschte.

Der englische Referee bat anschließend die beiden Kapitäne Ilkay Gündogan und Kasper Schmeichel zu sich. Während der Unterhaltung deutete Oliver immer wieder in Richtung Stadiondach.

Der wahre Grund war zu dem Zeitpunkt aber auch den TV-Zuschauern unklar. „Nun gucken sie alle in eine Ecke hier. Wir rätseln“, sagte ZDF-Kommentator Oliver Schmidt. Schließlich gab der UEFA-Offizielle am Seitenrand grünes Licht und Schiedsrichter Oliver pfiff wieder an.

Bewaffnete Einsatzkräfte steigen aus den Bussen

Auch eine Stunde nach Abpfiff dauerte der Einsatz noch an. Die Journalisten vor Ort wunderten sich über das große Polizeiaufgebot. Man fühlte sich zunächst an die Vorkommnisse beim Länderspiel in Dortmund erinnert, damals hatte ein verdächtiger Gegenstand einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

In Dortmund fuhren plötzlich kurz nach Abpfiff mehrere Busse am Kabineneingang vor, während die Journalisten in der Mixed Zone vor der Kabine warteten. Bewaffnete Einsatzkräfte in olivgrün mit Sturmhauben stiegen aus den Bussen.

Ein Polizist teilte dann recht schnell mit, dass sich jemand auf dem Dach des Stadions befinde. Die Einsatzkräfte legten dann „Bergsteiger-Sets“ an, um sich für den Einsatz unter dem Dach abzusichern. Später folgte die Entwarnung durch die Polizei.

Bei dem festgenommenen Beschuldigten handele es sich um einen 21-Jährigen aus Osnabrück, teilte die Dortmunder Polizei in der Nacht mit. Nach derzeitigem Stand gebe es „keine Erkenntnisse darüber, dass der Mann mit seinem Verhalten die Stadiongäste gefährden wollte“.

