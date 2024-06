EM 2024: Verrückte Gruppe C - wer wird Deutschland-Gegner?

Eines ist sicher: Deutschland spielt am Samstag in Dortmund ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) gegen den Zweitplatzierten der Gruppe C . Nicht klar ist: Wer wird der Gegner sein? Tatsächlich können alle vier Mannschaften noch auf Rang zwei landen.

Dänemark und England hoffen in der Gruppe C auf ein Weiterkommen

Ganz kurios wird es, wenn Dänemark und Slowenien in ihren Partien das gleiche Ergebnis erzielen. Derzeit liegen beide Teams mit je zwei Punkten und einem Torverhältnis von 2:2 gleichauf. Der direkte Vergleich endete mit 1:1. Auch in der Fairplay-Wertung haben beide Mannschaften jeweils vier Gelbe Karten eingesammelt.

Die knifflige Ausgangslage vor dem EM-Gruppenfinale gegen England spielt für Sloweniens Nationaltrainer allerdings nur eine kleine Rolle. „Ich bin kein großer Fan von Berechnungen. Wir haben alles in der eigenen Hand“, sagte Matjaz Kek vor dem letzten Spiel der Gruppe C am Dienstag (21.00 Uhr) in Köln.