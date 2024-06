EM 2024: Wie Rangnick Österreich stark macht

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Sabitzer selbstbewusst: „Wir können jeden Gegner schlagen“

Und dann womöglich doch Europameister werden? Offensivspieler Marcel Sabitzer äußerte sich auf Nachfrage von SPORT1 etwas mutiger: „Wir haben in einer schwierigen Gruppe den ersten Schritt getan. Wenn man das K.o.-System erreicht, kann man in einen Lauf reinkommen. Wir haben die Qualität, um jeden Gegner schlagen zu können. Aber es wird ein sehr schwerer Weg.“

Österreich kann mit Druck und Rückschlägen umgehen

Diese Mannschaft hat bewiesen, mit Widerständen umgehen zu können. Nachdem das Auftaktspiel gegen Frankreich (unglücklich) mit 0:1 verloren wurde, standen sie in der zweiten Partie gegen Polen unter Druck. Wäre das Spiel verloren gegangen, hätte das Vorrundenaus besiegelt sein können. Mit einem überragenden 3:1 wurde dies verhindert.

So läuft die Zuordnung der Gruppendritten im Achtelfinale

Selbst die Spieler, die einen haarsträubenden Fehler begingen, fanden sofort zurück in die Partie. Beispiel Florian Grillitsch: Erst verschuldete er mit einem Ballverlust das 1:1, dann bereitete er mit einer Flanke das 2:1 vor. „Mich freut, dass er nach diesem Fehler das Zutrauen hat, sich so einzuschalten und so einen Chipball zu spielen“, lobte Rangnick.