EM 2024: Wirbel um aberkanntes Niederlande-Tor! Gräfe wird deutlich

In der 70. Minute zog Xavi Simons ab und der Ball schlug im rechten unteren Eck ein. Der Niederländer rutschte auf seinen Knien bereits in Richtung der jubelnden Fans und feierte das Tor mit seinem Teamkollegen.

Doch nach kurzer Besprechung Taylors mit seinem Assistenten Adam Nunn wurde der Treffer nicht gegeben. Grund: Denzel Dumfries hatte neben Frankreichs Keeper Mike Maignan gestanden und ihn mutmaßlich behindert. Taylor schaute sich die Szene im Anschluss nicht noch mal an.

„Wissen nicht, ob ob der Torwart den Ball halten kann oder nicht“

Nach dem Abpfiff führte der 45-Jährige seine Meinung weiter aus: „Es geht darum, den Torwart in seiner Tätigkeit zu beeinflussen, den Ball halten zu können. Da wir keine Glaskugel haben, wissen wir nicht, ob der Torwart den Ball halten kann oder nicht. Deswegen ist die Feldentscheidung Abseits grundsätzlich richtig. Der Torwart sieht den Schuss und bewegt sich schon. Dumfries steht so nah neben dem Torwart und behindert ihn dadurch.“

Schweinsteiger: Franzosen können glücklich sein

Nach dem Spiel sagte Bastian Schweinsteiger in der ARD , dass die Franzosen sich glücklich schätzen dürften, dass der Treffer nicht zählte, aber Taylors Entscheidung anscheinend korrekt gewesen sei.

Gräfe irritiert von Schiedsrichter-Entscheidung

Gräfe ergänzte in einem zweiten Tweet: „Abseits an sich faktisch und allein für den VAR. Aber hier geht es um die Bewertung, ob er eingreift, und das ist Sache des Schiedsrichters! Mindestens hätte er es sich selbst anschauen müssen! Der Torwart hätte meiner Meinung nach den Ball auch so nicht erreicht und reagiert erst, als er vorbei ist.“