EM 2024: ZDF-Kommentatorin erhitzt erneut Gemüter

ZDF -Kommentatorin Claudia Neumann hat erneut für Wirbel in den Sozialen Medien gesorgt. Die 60-Jährige, seit vielen Jahren für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz, kommentierte die EM-Begegnung Slowenien gegen Dänemark – und wieder einmal waren viele Zuschauer nicht mit dem Kommentar einverstanden.

Neben einigen unsachlichen und beleidigenden Beiträgen war der Tenor vieler User auf X: „Es geht nicht ums Geschlecht oder die Stimme.“ Stattdessen gebe es fachliche Zweifel an der Eignung von Neumann für die Aufgabe.

"Ein Unding": Kritik an Mbappé

„Claudia Neumann ist wirklich in jeder Hinsicht eine absolute Zumutung und ich verstehe nicht, wieso das ZDF immer noch an ihr auf Biegen und Brechen festhält“, schreibt ein User.

Zudem gebe es auch Positivbeispiele unter den Kommentatorinnen, insbesondere Almuth Schult ( ARD ) und Christina Rann ( Magenta ). Auch die Moderatorinnen Esther Sedlaczek ( ARD ) und Laura Wontorra ( RTL ) erhalten überwiegend lobende Worte. „Warum kritisiert die denn niemand? Weil die einen tollen Job machen und kompetent sind“, so eine Bemerkung.

ZDF lobt Neumanns Fachkompetenz und Erfahrung

Auf Nachfrage von t-online reagierte das ZDF nun: „Wie mit allen Beiträgen oder Moderationen setzen wir uns auch mit den Kommentierungen der Live-Reporterinnen und Live-Reporter detailliert und kritisch auseinander“, teilte ein Sendersprecher mit. Neumann bringe „neben ihrer Fachkompetenz ein erhebliches Maß an Erfahrung mit“.

Zudem werde man „Hass, Beleidigungen und sexistische Bemerkungen nicht akzeptieren“, heißt es in der Stellungnahme. Neumann komme am Donnerstag in der Partie Dänemark gegen England wieder zum Einsatz. Diese Entscheidung wurde bereits im Frühjahr getroffen. Das ZDF überträgt 17 der 51 EM-Spiele. Die Partien werden neben Neumann auch von Oliver Schmidt und Martin Schneider kommentiert.