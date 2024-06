EM: Österreich-Schiedsrichter ließ schon Bellingham wüten

Schiri Manzano schlechtes Omen für Österreich

Auch für die ÖFB-Auswahl war die Ansetzung ein schlechtes Omen, hatte er doch bei der einzigen Niederlage in den vergangenen 16 Länderspielen als Spielleiter fungiert (2:3 in der EM-Qualifikation im Oktober in Wien gegen Belgien).

„Historischer Skandal“ in Real-Spiel

Was war seinerzeit passiert? In der Partie zwischen dem FC Valencia und Real Madrid (2:2) hatte Jude Bellingham bei den Königlichen in der neunten Minute der Nachspielzeit per Kopfball genetzt.