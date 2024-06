EM 2024: "Zu schlecht, um langweilig zu sein" - Macht Southgate England kaputt?

EM: Southgate nach schwachen Auftritten am Pranger

„Rätselhaft und besorgniserregend“: Englands Experten schlagen Alarm

Southgate-Aussage über „Experiment“ irritiert

Kane „muss noch viel besser werden“

Auch wenn Southgate bis zum Gruppenfinale am Dienstag gegen Slowenien (21.00 Uhr) schwere Tage bevorstehen, so besteht am Achtelfinale-Einzug der Engländer kein Zweifel. Mit vier Punkten führen Kane und Co. die Tabelle in der Gruppe C an, für den sicheren Gruppensieg braucht es jedoch einen Sieg gegen den Außenseiter.