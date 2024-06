EM 2024: Warum Emre Can das deutsche Nachrücker-Rennen gewann

Was für eine Überraschung! Der Nationalspieler des Jahres 2023 ist zurück! Emre Can rückt für Aleksandar Pavlovic in den 26-köpfigen Kader der deutschen Nationalmannschaft - und wurde bereits am Mittwochabend von seinen DFB-Kollegen begrüßt.

BVB-Kapitän Can nimmt Backup-Rolle ein

Ein Sechser geht, ein anderer kommt. Die Berufung von Can ist ein positionsgetreuer Wechsel. In der Hierarchie nimmt der Dortmunder damit eins zu eins die Backup-Rolle des Youngsters ein. Erster Einwechselspieler für das wohl gesetzte Sechser-Duo um Toni Kroos und Robert Andrich dürfte weiterhin Pascal Groß sein.

Dass die Entscheidung auf Can und nicht auf den zuletzt aufgerückten Rocco Reitz fiel, liegt an den Spezialfähigkeiten des 30-Jährigen: Physis und Erfahrung.

BVB-Kapitän Can überzeugt mit Physis und Erfahrung

Dass die Dortmunder am Ende sogar noch ins Finale in Wembley einzogen, lag an einer enormen Leistungssteigerung und an einem Schulterschluss - auch dank Mentalitätsmonster Can. Je länger die Saison ging, desto stabiler wirkte die Mannschaft.