Gündogan? Das musst du schon beherrschen | Effenberg-Kolumne

bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde Kapitän Ilkay Gündogan in der Öffentlichkeit vor dieser Europameisterschaft ja nicht selten kritisch beäugt.

Ich habe seine Klasse schon immer gesehen. Gündogan hat eine herausragende Qualität, sonst wäre er seinen Weg nicht so gegangen, nicht zuletzt mit dem Champions-League-Sieg mit Manchester City.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Vielleicht musste er in der Nationalmannschaft seine Rolle erst noch finden, aber um es nochmals zu betonen: Ich war schon immer ein Fan von ihm, weil ich sein Spiel sehr mag.

Gündogan ist dabei ein Kapitän der ruhigeren Art, der dennoch ganz viel kommuniziert, auch intern: Er ist eben keiner, der auf dem Platz rumbrüllt, der seine Rolle aber trotzdem hervorragend interpretiert. Wie wäre er auch sonst unter Pep Guardiola bei City oder in der Nationalmannschaft Kapitän geworden? Das musst du schon beherrschen, und das beherrscht er ja auch.

Ich fand es richtig von Nagelsmann

Klar, er hatte nach seiner langen Verletzungspause ein paar Wackler drin. Ich fand es aber richtig, dass Nagelsmann von Anfang an gesagt hat: „Neuer ist meine Nummer 1.“

Denn es ist nun mal eine sensible Position. Und Manuel bestätigt das Vertrauen nun mit Leistung - weil er es einfach drauf hat.

Frage zu Neuer als Nummer 2 so spekulativ

Das ist so spekulativ - und die Situation ist zum Glück so, wie sie ist. Klar ist aber: Ein Torwart braucht das Vertrauen und Nagelsmann hat sich früh festgelegt, um für Ruhe zu sorgen - auch in den Medien.