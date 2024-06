Pressestimmen: Großer Frust wegen Jamal Musiala - Lob für pinke Party

Auch der zweite Gruppensieg nötigt der internationalen Presse Respekt ab. Frust gibt es in England wegen einem deutschen Superstar.

Auch ohne die Walze ist es Deutschland“, schrieb die spanische Marca , in Frankreich ist man beeindruckt von den vielfältigen Ressourcen im Mittelfeld. „Das Trio Wirtz-Gündogan-Musiala tat Ungarn weh - und Toni Kroos regierte im Mittelfeld“, schrieb die L‘Equipe .

Und die englische Sun sieht ein Signal im Vergleich zu den schwachen Turnieren der jüngeren Vergangenheit: „Die Boys from Berlin sind nach ihren jüngsten Problemen zurück.“ Gleichzeitig gibt es aber auch viel Frust wegen Musiala. Die Pressestimmen im Überblick:

UNGARN

SPANIEN

.... über Musiala: „Es ist nicht mehr Bambi, es ist der Terminator: „'Einige Spieler nennen mich immer noch Bambi. Ich habe kein Problem damit, aber ich denke, ich habe diese Rolle überwunden‘, sagte Musiala kurz vor Beginn der Euro. Er hat Recht. Der Spitzname, den ihm Leroy Sané wegen seiner schlanken Statur gegeben hat, ist passé. Er hat an Muskelmasse zugelegt und ist zu einer ‚Massenvernichtungswaffe‘ geworden. Jetzt heißt er ‚Terminator‘, und vor dem Tor ist er tödlich.“

AS: "Gündogan ist Gold wert: Ein Tor und eine Vorlage des Mittelfeldspielers vom FC Barcelona reichten aus, um die Ungarn zu besiegen und sich vorzeitig für die nächste Runde zu qualifizieren. Es war ein Kampf - aber wenn es hart auf hart kommt, dann kommen die Stars dieser Mannschaft zum Zug."

FRANKREICH

L'Equipe: "Deutschland war zum Auftakt seiner EM unwiderstehlich und bestätigte den Erfolg gegen Ungarn. Ein ausgeglichenes Spiel gegen eine Mannschaft, die in einem 3-4-3-System organisiert war, das den Gastgebern lange Probleme bereitete. Diese verfügten jedoch über zu viele Ressourcen, vor allem im Mittelfeld, um einen technisch limitierten Gegner nicht zu schlagen. Das Trio Wirtz-Gündogan-Musiala tat Ungarn weh - und Toni Kroos regierte im Mittelfeld."

ENGLAND

The Sun: "Heimvorteil: Deutschland steht im Achtelfinale. Klingt nach Routine, aber es ist ein Signal, dass die Boys from Berlin nach ihren jüngsten Problemen zurück sind. Der Sieg war auch der beeindruckenden Athletik des erfahrenen Torwarts Manuel Neuer zu verdanken."

Guardian: "Die Deutschen haben Momentum. Es war zwar nicht ganz der überschäumende Fußball, den sie gegen Schottland gezeigt hatten, aber es war mehr als genug, um ein lebhaftes Publikum zu beeindrucken, das am Ende spürte, dass es anfangen kann, zu glauben."

Daily Mail: „Zwei Gedanken kommen mit jedem Deutschland-Spiel bei diesem Turnier immer stärker auf. Der eine, dass sie immer mehr zum Favoriten werden und der andere betrifft die Identität der dummen Seele, die es erlaubt hat, dass sich Jamal Musiala aus dem englischen Fußball entfernt. Was ein wunderbarer Spieler und was ein Grund für England, um sich in die Faust zu beißen, dass diese Verbindung mit seiner Heimat mit der U21 geendet ist.“