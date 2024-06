"Wird etwas passieren": Bayern-Star de Ligt über seine schwere Rolle bei Oranje

Bei der Europameisterschaft ist Matthijs de Ligt bisher nur ein Zuschauer. Nun spricht der Bayern-Star über seinen Start in das Turnier.

In den bisherigen zwei Spielen war Matthijs de Ligt bisher jedoch nur Statist. Der Innenverteidiger des FC Bayern, um den sich Abschiedsgerüchte ranken, stand bisher noch keine Sekunde auf dem Platz.

„So gesehen ist es ein Fehlstart in das Turnier“, verriet er nun im Interview mit der niederländischen Zeitung AD und ergänzte, „ich hatte das Gefühl, dass ich gut in Form bin, das habe ich in der zweiten Saisonhälfte bei Bayern gezeigt. Das hätte ich hier gerne fortgesetzt.“