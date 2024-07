Ärger um Deutsche Bahn bei Fußball-EM: Neue Töne von Turnier-Boss Lahm

Seit Beginn der Europameisterschaft in Deutschland hat es immer wieder von Fans, Funktionären und Journalisten aus dem Ausland Kritik an der Deutschen Bahn gegeben. Es wurde nach den Fahrten über die erschwerten Reise-Bedingungen geklagt. Nachdem Turnierdirektor Philipp Lahm ebenfalls einmal die DB deutlich kritisiert hatte, reagierte er nun nochmals auf den Ärger.

Lahm: „Es ist nicht so einfach“

Diesbezüglich nahm der Turnierdirektor die DB in Schutz und verwies darauf: „Es ist nicht so einfach, die Mannschaften mit dem Zug von A nach B transportieren zu transportieren.“

Ende Juni fand der 40-Jährige noch deutlich negativere Worte , als er zur Partie der Ukraine gegen die Slowakei nicht rechtzeitig zum Anpfiff kam, da sein Zug Verspätung hatte. Im Anschluss äußerte sich Lahm auf einer Pressekonferenz in Leipzig dazu: „Ich glaube, wir haben es versäumt, insgesamt als Deutschland in den letzten Jahrzehnten ein bisschen daran zu arbeiten, an der Infrastruktur.“

Scharfe Kritik von ausländischem Journalisten

Lautstarke Kritik gab es in den ersten beiden EM-Wochen von vielen Seiten. Besonders prägnant: The Athletic-Reporter Sebastian Stafford-Bloor titelte in einem Stück über die EM in Deutschland: „Euro 2024 und deutsche Effizienz - vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten“. Einen ähnlichen Tenor hatten auch diverse Medienberichte aus anderen Ländern.