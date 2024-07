"Wo ist Bastian Schweinsteiger?": DFB-Legende mit scharfer Kritik

1996 führt Berti Vogts das DFB-Team zum letzten EM-Titel. Nun hat der ehemalige Bundestrainer kein gutes Haar an der Mannschaft gelassen. Auch nimmt er Experten in die Pflicht.

Dem ehemaligen Bundestrainer Berti Vogts ist das aber nicht genug. „Wir sind im Viertelfinale ausgeschieden, erneut sehr früh für ein deutsches Team. Wenn ich die Einschätzungen der Experten und Medien verfolge, fehlt es mir doch an der nötigen Kritik“, schrieb der 77-Jährige in seiner Kolumne in der Rheinischen Post .

„Wo ist Lothar Matthäus? Wo ist Bastian Schweinsteiger?“

Außerdem fragte sich Vogts: „Wo ist Lothar Matthäus? Wo ist Michael Ballack? Wo ist Bastian Schweinsteiger? Wo sind all die anderen? Auch Christoph Kramer oder Per Mertesacker wären mit ihrer Sachkenntnis tolle Trainer, es wäre schön, wenn sie den Weg gehen würden. Warum sind diese Top-Leute nicht beim DFB eingebunden?“

„Das ist zu wenig“

Was Vogts im deutschen Team fehlt, sind gute Individualspieler: „Wir müssen schauen, was Spanien, Frankreich und England besser machen. Sie sind an uns vorbeigezogen. Yamal, Bellingham, Foden, Mbappé, das ist dort nur die Speerspitze so vieler Top-Spieler.“