EM 2024: Beendet Kane seinen unfassbaren Titelfluch?

von SPORT1 13.07.2024 • 20:37 Uhr Im EM-Finale trifft England am Sonntag auf Spanien. Gelingt es Kane endlich, seinen Titelfluch zu besiegen? Wie sehr der Bayern-Star das will, machte er nochmals deutlich.

Am Sonntag hat Harry Kane die Chance, endlich seinen lang ersehnten ersten großen Titel zu gewinnen und damit seine ganz persönliche Durststrecke zu beenden. Trotz seiner unglaublichen Torquote und seines Torriechers hat der Mittelstürmer im Profifußball noch keinen Titel gewonnen.

Im EM-Finale treffen die Engländer am Sonntag im Berliner Olympiastadion auf Spanien (21 Uhr im LIVETICKER). Würde er all seine Torjägertrophäen gegen den EM-Titel eintauschen, wurde Kane auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel gefragt: „Ja, natürlich“, fiel seine Antwort eindeutig aus.

Von Teamkollegen des FC Bayern sowie aus dem Betreuerstab habe er viele Nachrichten erhalten mit Glückwünschen. „Ist ist kein Geheimnis, dass noch keine Teamtrophäe gewonnen habe. Und je mehr Jahre vergehen, desto motivierter bin ich.“

Obwohl der 30-Jährige wie am Fließband trifft, konnte er noch keine Trophäe in die Höhe stemmen - trotz 36 Toren in der Bundesliga, 213 in der englischen Premier League, 29 in der Champions League und 66 für die englische Nationalmannschaft.

Kanes titellose Jahre

Schon bei Tottenham Hotspur, wo er 14 Jahre lang spielte und stolze vier Torjägerkanonen gewann, blieb er ohne Trophäe. Der Stürmer wurde bei den Spurs ausgebildet und unterschrieb dort 2010 seinen ersten Profivertrag. Tottenham gehört zwar zumeist zu den Spitzenklubs der Liga, hat aber zuletzt 2008 einen Titel gewonnen.

Im Ligapokal hatte er zweimal eine realistische Chance auf den Titel. Während man 2015 dem FC Chelsea mit 0:2 unterlag, hieß der Finalgegner 2021 Manchester City. Auch hier setzte es für die Spurs eine bittere Niederlage (0:1). Im FA Cup war immer spätestens im Halbfinale Schluss.

In der Saison 2016/2017, als Kane mit 29 Treffern Torschützenkönig wurde, war Tottenham der englischen Meisterschaft am nächsten. Die Saison wurde jedoch mit sieben Punkten Rückstand auf Chelsea beendet. In den Jahren davor und danach belegte Tottenham jeweils den dritten Tabellenplatz.

Noch nie traf Kane in einem Finale

Eine seiner bittersten Niederlagen ereignete sich 2019 in Madrid, als die Spurs im Finale der Champions League mit 0:2 gegen den FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp verloren.

Auch mit der englischen Nationalmannschaft wartet der Kapitän und Rekordtorschütze der „Three Lions“ noch auf einen Titel. Zwar war er 2021 ganz nah dran, doch das EM-Finale in Wembley gegen Italien ging dramatisch im Elfmeterschießen mit 2:3 verloren.

Kane wird häufig dafür kritisiert, dass er zwar viele Tore schießt, aber eben nicht in den ganz großen Spielen. Sowohl im WM-Halbfinale 2018, im EM-Finale 2021, in den beiden Ligapokal-Endspielen mit Tottenham als auch im Champions-League-Finale 2019 blieb Kane ohne Treffer.

Nun traf er im EM-Halbfinale gegen die Niederlande per Elfmeter zum wichtigen 1:1.

Titelfluch setzt sich bei den Bayern fort

Für den Traum seines ersten Titels war der 30 Jahre alte Stürmer in der vergangenen Saison von Tottenham zum FC Bayern gewechselt. Nach Jahren der Enttäuschung kam der englische Fußballstar umso titelhungriger nach München, jenem Verein, der die Vitrine in den vergangenen Jahren so gut wie nur wenige andere Top-Klubs in Europa gefüllt hatte.

Doch gleich an seinem ersten Tag bei den Bayern setzte sich der Titelfluch fort: Das letztjährige Supercup-Finale verloren die Bayern mit 0:3 gegen RB Leipzig.

Im DFB-Pokal war in der zweiten Runde blamabel gegen den 1. FC Saarbrücken Endstation, in der Bundesliga war Bayer Leverkusen zu stark und die Münchner beendeten die Saison nur auf Platz drei. Im Halbfinale der Champions League scheiterte man hochdramatisch an Real Madrid und so blieb der deutsche Rekordmeister erstmals seit 2011/12 titellos.

