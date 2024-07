Zwayer-Wirbel - war es Elfmeter? Ehrliche Antwort von Harry Kane

Der Bayern-Stürmer wird in der 14. Minute im EM-Halbfinale gefoult, nach VAR-Eingriff gibt Schiedsrichter Felix Zwayer den Elfmeter. Während sich die Meinungen der Experten spalten, ist sich Kane sicher.

Der Bayern-Stürmer wird in der 14. Minute im EM-Halbfinale gefoult, nach VAR-Eingriff gibt Schiedsrichter Felix Zwayer den Elfmeter. Während sich die Meinungen der Experten spalten, ist sich Kane sicher.

Schon wieder eine Elfmeter-Diskussion! Nach dem vermeintlichen Handspiel vom Spanier Marc Cucurella gegen Deutschland, gibt es die nächste Diskussion um eine strittige Szene. Im Halbfinale zwischen England und den Niederlanden wurde Harry Kane von Denzel Dumfries am Fuß getroffen, was zu großen Diskussionen führte . Nun spricht der Gefoulte selbst.

„Mein Fuß hängt herunter, also hat er mich definitiv erwischt!“, meint der Bayern-Stürmer bei ITV . Doch auch er deutete an, dass es kein hundertprozentiger Elfmeter war: „Manchmal bekommt man sie, manchmal nicht.“

Harry Kane wurde von Denzel Dumfries am Fuß getroffen

Harry Kane wurde von Denzel Dumfries am Fuß getroffen

Irritieren ließ er sich davon allerdings nicht: Nachdem Felix Zwayer ihm den Strafstoß zugesprochen hat, fackelte er nicht lange und haute den Ball unhaltbar in die linke Ecke. „Ich war froh, dass der Ball im Netz gelandet ist. Das war natürlich ein schönes Gefühl“ erzählt Kane.

Koeman wettert gegen den VAR

Für diese Meinung hat er auch eine Begründung: „Er trat gegen den Ball und die Schuhe berührten sich. Ich denke, dass wir keinen richtigen Fußball spielen können, und das liegt am VAR. Das macht den Fußball wirklich kaputt.“

Nichtsdestotrotz zog England ins Finale ein, weil Ollie Watkins in der 92. Minute noch das 2:1 erzielte. Am Sonntag treffen die Three Lions auf Spanien.