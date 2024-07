EM 2024: DFB-Petition geht durch die Decke - über 400.000 Unterschriften!

Petition kritisiert Schiedsrichter Anthony Taylor

Weitere Beispiele der unzureichenden Leistung seien gewesen: „In der 77. Minute wurde Niklas Füllkrug nach einer flachen Hereingabe von Florian Wirtz von Nacho klar gehalten, was ihn zu Fall gebracht hat und ganz klar am Abschluss gehindert hat. Diese zwei klar genannten Fehlentscheidungen waren ganz klar spielentscheidend und hätten das Spiel verändert.“

Petition erreicht irre Marke

Und tatsächlich, es funktionierte! Am Montagabend um 20.30 Uhr hatten bereits über 406.000 Menschen die Petition elektronisch signiert, alleine knapp 50.000 davon am Montag, vier Tage nach dem Viertelfinale. Das Ziel von 500.000 Unterschriften scheint also nicht mehr in allzu weiter Ferne.