EM 2024: Eklat bei Türkei-Sieg! Auch Faeser schaltet sich ein

Dazu übte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Mittwoch scharfe Kritik - und forderte Konsequenzen. „Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen“, schrieb die SPD-Politikerin bei X. Die EM „als Plattform für Rassismus“ zu nutzen, sei „völlig inakzeptabel“. Die Sicherheitsbehörden hätten „türkische Rechtsextremisten in Deutschland fest im Blick“.