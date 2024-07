EM 2024: Endspiel-Kommentator im TV und Stream steht fest!

Am Sonntag steigt das große Finale bei der EM 2024 in Deutschland. Die ARD wird das Endspiel aus Berlin live im Free-TV übertragen. Wer das Finale kommentiert und wer für MagentaTV hinter dem Mikrofon sitzt, erfahren Sie hier.

Am Sonntag steigt das große Finale bei der EM 2024 in Deutschland. Die ARD wird das Endspiel aus Berlin live im Free-TV übertragen. Wer das Finale kommentiert und wer für MagentaTV hinter dem Mikrofon sitzt, erfahren Sie hier.

Wer wird Europameister 2024 ? Mit Spanien, Frankreich, England und den Niederländern sind noch vier Teams im Rennen. Auch die TV-Anstalten rüsten sich für die drei restlichen Partie der EM. Wer das Finale in Berlin am kommenden Sonntag kommentiert, erfahren Sie hier.

Die ARD wird für die Öffentlich-rechtlichen Sender das Endspiel aus dem Berliner Olympiastadion übertragen. Dabei setzt das „Erste“ auf altbewährte Kräfte. Tom Bartels wird am 14. Juli als Endspiel-Kommentator fungieren.

Für den 58 Jahren alten TV-Journalisten ist es nicht das erste Fußball-Finale. Bartels war bereits als Reporter des EM-Endspiels 2008 in Österreich und der Schweiz im Einsatz. 2014 kommentierte er den deutschen WM-Triumph in Brasilien und 2022 das Finale in Katar.