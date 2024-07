EM 2024: Özil im Berliner Olympiastadion aufgetaucht

Mesut Özil sorgt mit Posts in den sozialen Medien für Aufsehen. Doch damit nicht genug: Der ehemalige Nationalspieler besucht das Berliner Olympiastadion.

Im Achtelfinale zwang die Türkei noch die Österreicher mit 2:1 in die Knie. Doppeltorschütze Merih Demiral erhitzte mit einem Wolfsgruß-Jubel die Gemüter , der bis heute hohe Wellen schlägt. Demiral wurde daraufhin für zwei Spiele gesperrt, auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser tat ihren Unmut kund .

Özil zeigt brisantes Wolfsgruß-Foto

Besonders brisant am Stadionbesuch von Özil war: Schon bevor Demiral beim Torjubel Handzeichen und Symbol der türkischen rechtsextremen und ultranationalistischen Organisation „Graue Wölfe“ zeigte, präsentierte sich Özil in einem Instagram -Post mit entblößtem Oberkörper.

Am Samstagvormittag legte Özil nach und zeigte das Wolfsgruß-Foto von Demiral in seiner Story. Er versah das Foto des Abwehrspielers in seinem Post mit dem Ausruf: „Hayde Türkiye (auf Deutsch: Vorwärts Türkei“).