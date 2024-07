Özil zeigt brisantes Wolfsgruß-Foto

Özil zeigt Extremisten-Tattoo

Post mit Fitness-Trainer polarisiert

Özil bricht mit DFB nach Erdogan-Bild

„Hat mit meiner türkischen Identität zu tun“

Vor der Sperre und dem UEFA-Urteil hatte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser scharfe Kritik an Demiral geübt. „Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen“, schrieb die SPD-Politikerin bei X.

Nach der Einberufung des deutschen Botschafters in Ankara bestellte das Auswärtige Amt am Donnerstag den türkischen Abgesandten ein. Obendrein kündigte Präsident Erdogan kurzfristig seinen Besuch des Viertelfinals in Berlin an.