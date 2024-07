EM 2024: "Schock-Wechsel" bei England im Finale?

Für den Kampf um den EM-Titel gegen Spanien (ab 21 Uhr im LIVETICKER) hat sich Englands Trainer Gareth Southgate offenbar etwas Besonderes überlegt. Wie der Telegraph und die Daily Mail berichten, wird Luke Shaw am Abend im Finale überraschend in der Startelf stehen.

Für Shaw wäre es der erste Startelfeinsatz für die Three Lions seit über einem Jahr. Zuletzt stand der Linksverteidiger von Manchester United am 19. Juni 2023 gegen Nordmazedonien für England von Beginn an auf dem Feld. Bei dieser EM hat Shaw bislang zwei Einsätze als Einwechselspieler absolviert. Die Daily Mail spricht von einem „späten Schock-Wechsel“.