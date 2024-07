EM 2024: Rodri - der beste Sechser der Welt?

Alle reden über Spaniens Wunderkinder Nico Williams und Lamine Yamal. Dabei ist der Fädenzieher ein anderer - einer, der in seiner Rolle längst als der Beste der Welt gilt.

Zu behaupten, Rodri sei einer der besten Spieler der Welt, ist wahrlich kein Hot-Take mehr. Im spanischen Nationalteam wie auch bei Manchester City ist er Lenker und Denker im zentralen defensiven Mittelfeld. Derjenige, der so oft als „Metronom“ oder „Passmaschine“ bezeichnet wird.

Umso erstaunlicher ist es wiederum, dass der 28-Jährige trotz allem fast immer im Schatten seiner Mitspieler steht - im Verein unter anderem in Erling Haalands, bei Spanien gerade in dem der beiden Wunderkinder Nico Williams und Lamine Yamal.

Hatte Rodri während der WM in Katar noch in der Innenverteidigung aushelfen müssen, setzt ihn de la Fuente nun im Zentrum ein - wo er als Leader weitaus besser vorangehen kann. So auch wieder beim jüngsten Sieg gegen Georgien gesehen, als der 1,91 Meter große Schlaks den zwischenzeitlichen Ausgleich schoss.