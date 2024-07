Kroos entschuldigt sich bei Pedri

Toni Kroos wendet sich nach Deutschlands EM-Aus an sein spanisches „Opfer“ Pedri. Außerdem hat der Weltmeister von 2014 zum Abschied einen besonderen Wunsch an die Fans.

„Auf diesem Wege mir noch ganz wichtig: Verzeihung und gute Besserung an Pedri!“, schrieb Kroos am Samstag bei Instagram: „Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen . Eine schnelle Erholung und alles Gute. Du bist ein toller Spieler.“

Pedri war beim 1:2 n.V. in Stuttgart nach einem Foul von Kroos bereits in der achten Minute ausgewechselt worden. Für ihn kam der Leipziger Dani Olmo, der die spanische Führung erzielte und das Siegtor von Mikel Merino vorbereitete.

„Ich bin doch nicht bescheuert“

Kroos wiederholte in seinem Beitrag, er sei froh, dass er sich trotz anfänglicher Zweifel für sein Comeback in der DFB-Auswahl entschieden habe.

Er habe „in der Mannschaft immer mehr gesehen, als sie in den letzten Jahren gezeigt hat“, allerdings auch „nicht erwartet“, dass diese so schnell „mit den Besten wieder auf Augenhöhe“ komme.

Kroos gab dazu auch private Einblicke, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann im Herbst bereits damit begonnen habe, ihn zu einem Comeback im DFB-Team zu überreden: „Am 29.09.2023 klingelte mein Telefon. Anrufer: Julian Nagelsmann. Bitte: Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der erste Gedanke in meinem Kopf: Ich bin doch nicht bescheuert! Erster Gedanke in meinem Herzen: Scheiße ja! Das Herz hat bekanntlich entschieden. Mein erster Gedanke heute Morgen am 06.07.2024: Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Trotz all der Trauer und Leere seit dem Abpfiff gestern.“