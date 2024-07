EM 2024: Der Bayern-Flirt, der Deutschland weh tut

Dani Olmo wurde im Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Deutschland zum spanischen Helden. Der FC Bayern soll Interesse am Star von RB Leipzig zeigen.

Dani Olmo musste im Viertelfinale gegen Deutschland am Freitag zunächst auf der Bank Platz nehmen. Wie so oft bei dieser Europameisterschaft . Trotzdem wurde der 26-Jährige gegen die DFB-Elf zum Helden der Spanier.

Zu Beginn noch war das Mittelfeld der Furia Roja einmal mehr zu stark besetzt, sodass für Olmo kein Platz in der Startelf war. Bereits nach gut fünf Minuten wurde der Bundesliga-Legionär von Trainer Luis de la Fuente aber aufs Feld beordert.

Pedri musste nach einem Foul von Toni Kroos verletzt vom Platz - es war der früheste Wechsel in der Geschichte der Europameisterschaft.

EM 2024: Olmo vom Bankdrücker zum Helden

Pedri-Ausfall macht Olmo noch wichtiger

Klare Forderung von Effenberg an Bayern-Star

Kuriose Verbindung zwischen Olmo und Nagelsmann

Ausgerechnet ein Bundesligaspieler warf Deutschland aus dem Turnier - und zwar einer, den ausgerechnet der heutige Bundestrainer Julian Nagelsmann als Coach von RB Leipzig 2020 in die höchste deutsche Spielklasse geholt hatte. Für die Sachsen lief Olmo seither 107-mal in der Bundesliga auf, seine Bilanz: 17 Tore und 24 Vorlagen.

Machen die Bayern bei Olmo Ernst?

Ob Olmo über den Sommer hinaus in Leipzig spielen wird, scheint zum jetzigen Zeitpunkt noch offen zu sein. Vor allem, wenn er im Halbfinale oder einem möglichen Finale erneut eine ähnlich starke Leistung auf der großen europäischen Bühne zeigen sollte.

Kürzlich ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem noch bis 2027 gültigen Vertrag abgelaufen. Eine ähnliche Ablösesumme, die nun frei verhandelt werden muss, sollen sich die Verantwortlichen der Leipziger trotzdem vorstellen.

Der FC Bayern München arbeitet mit Hochdruck an Verstärkungen für die Offensive. Neben Michael Olise, der kommen soll, hat der Rekordmeister laut Medienberichten auch ein Auge auf Olmo geworfen. Als Wunschlösung der Bayern gilt aber in erster Linie Olmos Teamkollege Xavi Simons, der aber laut aktuellen Berichten einen Verbleib in Leipzig bevorzugen soll.