Heftige Ronaldo-Kritik! "Habe diesen Unsinn auch geglaubt"

Cristiano Ronaldo wird in der Verlängerung gegen Slowenien beinahe zum tragischen Helden - und fängt sich durch sein Verhalten die Kritik von Didi Hamann ein. Der TV-Experte unterstellt dem Portugiesen Egoismus.

„Er denkt nur an sich selbst“, unterstellte Hamann dem 39-Jährigen puren Egoismus und kritisierte den sechsmaligen Ballon d‘Or-Gewinner. „Es gibt einen Kader von 26 Spielern, 20 Mitarbeiter und 30.000 oder 40.000 Fans sind da, es geht nicht um dich.“

Doch worum genau geht es dem TV-Experten? Hamann unterstellt dem Portugiesen, dass er zum Selbstdarsteller geworden sei und die Mannschaft bei ihm nicht oberste Priorität genieße. Auslöser war Ronaldos denkwürdiger Auftritt in der Verlängerung gegen Slowenien.

Hamann kritisiert CR7: „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Um ein Haar wäre er dabei zur tragischen Figur geworden. In der Verlängerung vergab er zunächst einen Elfmeter, woraufhin er in der Halbzeitunterbrechung bitterlich weinte. Dann durfte er seinen Fehlschuss mit einem Treffer im Elfmeterschießen wiedergutmachen - und dank Torwart Diogo Costa jubeln .

„So etwas habe ich noch nie gesehen“, wunderte sich Hamann über Ronaldos Tränenausbruch, für den CR7 seiner Meinung nach sofort hätte ausgewechselt werden müssen. „Das war also der Punkt, an dem der Manager sagen musste: ‚Du musst raus, weil du nicht in der richtigen Verfassung bist, um weiterzuspielen.‘“