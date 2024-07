Kein Witz! Hier kann man sich jeder als England-Trainer bewerben

Der englische Fußballverband FA sucht mit einer Stellenanzeige einen neuen Nationaltrainer. Interessenten können sich per Mail bewerben. Doch die Kriterien haben es in sich - und die Konkurrenz auch.

Das sieht man nicht alle Tage: Bei der Suche nach einem Nachfolger des am Dienstag zurückgetretenen Gareth Southgate setzt der englische Fußballverband FA unter anderem auf eine Stellenanzeige auf der eigenen Homepage. Es soll ein Trainer auserkoren werden, „der in der Lage ist, ein großes Turnier zu gewinnen“, heißt es in dieser Ausschreibung.