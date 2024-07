Koemans Rückkehr nach München: "Nicht in Panik verfallen"

Kurz vor dem EM -Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/ ARD und MagentaTV ) in München gegen Rumänien schwor der zuletzt auch von Trübsinn heimgesuchte Europameister von 1988 („Das könnte der K.o. für uns sein“) seine zuletzt hart kritisierte Mannschaft auf eine Wiederholung des EM-Titels vor 36 Jahren ein.

Tatsächlich können Koemans Erinnerungen an das erste EM-Turnier in Deutschland - abgesehen von seiner unappetitlichen Entgleisung nach dem Halbfinalsieg gegen die Gastgeber-Elf in Hamburg - nur positiv sein: Im Finale in München gewann der damalige Defensivstratege mit der niederländischen Nationalmannschaft noch im Olympiastadion gegen die UdSSR 2:1 und feierte damit den wichtigsten Titelgewinn seiner Karriere.