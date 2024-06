EM 2024: Presse feiert Österreich! "Im Gegensatz dazu waren die Niederländer totaler Müll"

Nicht nur in Österreich wird der sensationelle Gruppensieg vor Frankreich und Oranje gefeiert. In den Niederlanden ist man dagegen schockiert. Die internationalen Pressestimmen.

Nicht nur in Österreich wird der sensationelle Gruppensieg vor Frankreich und Oranje gefeiert. In den Niederlanden ist man dagegen schockiert. Die internationalen Pressestimmen.

Völlige Eskalation in Österreich ! Nach dem sensationellen Gruppensieg bei der EM 2024 vor Frankreich und den Niederlanden feiert die Alpenrepublik euphorisch den Einzug ins Achtelfinale.

Auch die internationale Presse ist begeistert. „Im Gegensatz dazu waren die Niederländer totaler Müll“, meint die englische Sun, der niederländische Telegraaf klagt dagegen: „Es herrschten herrliche Sommertemperaturen in Berlin, doch das niederländische Team bekam eine kalte Dusche.“ SPORT1 zeigt die internationalen Pressestimmen.

Österreich

Kronen-Zeitung: „Achtelfinale, wir kommen! Was für eine verrückte Partie! Österreichs EM-Helden bezwangen im abschließenden Gruppenspiel die Niederlande mit 3:2.“

Deutschland

FAZ: „ Österreichs Machtdemonstration gegen Oranje! Frankreich? Niederlande? Nein, Österreich gewinnt die Gruppe D! Gegen die Niederlande fällt dem Rangnick-Team auf jeden Rückschlag eine Antwort ein. Die zuvor so überzeugende Oranje-Abwehr wirkt plötzlich fehleranfällig.“

Frankfurter Rundschau: „Österreich siegt spektakulär gegen Niederlande und setzt sich in Todesgruppe die Krone auf!“

Niederlande

Algemeen Dagblad: „Oranje erleidet schmerzhafte Niederlage gegen Österreich und wird nur Dritter in der Gruppe.“

De Telegraaf: „Paukenschlag für das niederländische Team: nach Niederlage gegen Österreich als Gruppendritter ins Achtelfinale. Es herrschten herrliche Sommertemperaturen in Berlin, doch das niederländische Team bekam eine kalte Dusche. Die Niederländer wurden von den Österreichern deklassiert.“

Schweiz

Blick: „Österreich stürzt Frankreich mit Spektakelsieg vom Thron. Es ist eine Spektakelpartie, die die Fans in Berlin und die TV-Zuschauer zu sehen bekommen. Österreich schlägt Holland mit 3:2, beendigt einen 34 Jahre alten Fluch – und holt sich den Gruppensieg.

England

Daily Mail: „Eiskalt, Marcel. Eiskalt Was für ein dramatischer Abend in der Gruppe D, die Spitze wechselte im Laufe des Abends mehrmals. Aber am Ende hat Österreich allen Widrigkeiten getrotzt und sich als Gruppenerster für die K.o.-Runde qualifiziert.“