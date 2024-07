Lahm watscht Superstar Bellingham ab: "Auf dem Platz nichts verloren"

Philipp Lahm freut sich über eine weitgehend gelungene Europameisterschaft. Kritik äußert der Turnierdirektor an einem englischen Superstar, einem türkischen Stürmer und den Fans in München.

Philipp Lahm hat ein weitgehend positives Fazit zur Europameisterschaft in Deutschland gezogen. Einige Dinge haben dem Turnierdirektor allerdings missfallen. So störte sich der einstige Weltmeister an umstrittenen Jubelgesten - und letztlich auch an Pfiffen des deutschen Publikums.