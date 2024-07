Türkei-Presse bedient: "Nicht geschafft, gegen den Schiedsrichter zu gewinnen"

von SPORT1 07.07.2024 • 12:08 Uhr Nach dem dramatischen Aus der Türkei gegen die Niederlande hadern die türkischen Medien - auch mit dem Schiedsrichter. SPORT1 hat die Pressestimmen im Überblick.

Viel Brisanz im Vorfeld, viel Spannung auf dem Rasen: Die Niederlande haben das EM-Viertelfinale gegen die Türkei dank einer späten Wende zu ihren Gunsten mit 2:1 (0:1) entschieden.

Unter den Augen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ließ die Elftal nach dem politisch aufgeladenen Wirbel um den Wolfsgruß im Hexenkessel von Berlin den Traum des Außenseiters vom Halbfinal-Einzug platzen und zog erstmals seit 2004 in die Runde der besten Vier ein. In den Niederlanden herrscht vor allem Stolz, während in der Türkei Enttäuschung vorherrscht.

SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen im Überblick:

Niederlande

AD: „Oranje steht nach einem nervenaufreibenden Spiel gegen die Türkei zum ersten Mal seit 2004 im Halbfinale der Europameisterschaft.“

De Telegraaf: „Es war keineswegs einfach gegen die Türkei, aber in dieser niederländischen Mannschaft steckt viel Charakter, und das hat die Mannschaft in Berlin erneut bewiesen. Die Niederlande sind nur noch zwei Siege vom Europameistertitel entfernt, nachdem die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman im Viertelfinale die Türkei bezwungen hat. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Niederländer, die zuerst in Rückstand gerieten, sich aber nach der Halbzeitpause zurück ins Spiel kämpften und mit einem 2:1-Sieg zum ersten Mal seit 20 Jahren in die Runde der letzten Vier bei einer EM einzogen.“

NOS: „Oranje zeigt gegen die Türkei Nervenstärke und steht nach 20 Jahren wieder im EM-Halbfinale“

VI: „Oranje kämpft in einer spannenden Schlacht die Türkei nieder und steht im Halbfinale“

De Volkskrant: „Nach dem Sieg bebt das Stadion vor niederländischer Freude über den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft.“

Türkei

Fanatik: „Die Türkei ist stolz auf euch. Als die Söhne der Türkei das Spielfeld in Berlin betraten, bebte der Boden.“

Hürriyet: „Unsere Fußballspieler konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, als sich die Nationalmannschaft von der EM 2024 verabschiedete.“

Habertürk: „Danke Türkei, danke an unsere Jungs. Unendlichen Dank für die Freude, die Ihr uns bereitet habt und für euren Kampfgeist.“

Milliyet: „Vielen Dank, Türkei! Was für ein tolles Spiel, wir haben es den Niederlanden sehr schwer gemacht.“

Sabah: „Was für eine Enttäuschung! Wer lassen uns den Sieg gegen Holland aus den Händen nehmen.“

Fotomac: „Unsere Jungs haben es nicht geschafft, gegen den Schiedsrichter zu gewinnen und haben sich von der EM verabschiedet.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Montellas Türkei glaubt, doch ein Eigentor löscht den Traum. Niederlande im Halbfinale.“

„Koeman bestätigt die Gläubigen: die Bergwijn-Malen-Wahl, trotz des Doppelpacks des letzteren gegen Rumänien, wird immer noch von dem Ajax-Außenspieler in dem Dreizack gewonnen, der von Depay und Gakpo komplettiert wird. Unantastbar waren die ‚Italiener‘ Dumfries, De Vrij und Reijnders.“

Corriere dello Sport: „De Vrij und ein Eigentor von Müldur brachten Montellas Türkei zu Fall: Niederlande im Halbfinale.“

Spanien

Marca: „Die Niederlande vollbringen Heldentaten und lassen Güler und die Türkei das Wunder verpassen. Ronald Koemans Mannschaft hat mit Charakter, Können und Qualität das „türkische Wunder“ zunichte gemacht, einen Rückstand aufgeholt und das Halbfinale erreicht.“

Mundo Deportivo: „Ronald Koemans Traum, als Trainer eine Europameisterschaft zu gewinnen, ist 36 Jahre nach seiner Zeit als Spieler immer noch am Leben. Die Türkei kehrt erhobenen Hauptes nach Hause zurück, da sie die „Oranje“ bis zur letzten Sekunde leiden ließ.“

„Die Niederlande stehen zum sechsten Mal in ihrer Geschichte im Halbfinale einer Europameisterschaft, zum ersten Mal seit 2004, und die Türkei hat Honig auf den Lippen, um ihre beste Platzierung in ihrer Geschichte zu wiederholen und wie 2008 zu den vier besten Mannschaften des Turniers zu gehören.“

AS: „Güler ist nicht genug. Zwei Tore von De Vrij und Gakpo brachten die Niederlande ins Halbfinale, nachdem sie sich gegen eine türkische Mannschaft durchgesetzt hatte, in der Arda Güler wieder einmal eine fast Maradona-ähnliche Leistung mit Assists, Tunneln und Chancen zeigte. Aber das Madrider Wunderkind war nicht genug.“

„Es fehlte an Glück, an Präzision oder vielleicht auch an ein wenig mehr von Güler, dessen Lunge bereits schwerer wog als sein Genie. Die Türkei wird wieder an der Reihe sein, vielleicht bei der Weltmeisterschaft 2026. Mit dem reiferen Arda haben sie jedes Recht zu träumen.“

Frankreich

L‘Équipe: „Die Türken hatten am Samstagabend in Berlin ein Heimspiel und wurden von den Niederlanden mit 2:1 geschlagen. Die Mannschaft von Vincenzo Montella war lange Zeit in Führung und glaubte, dass sie die ideenlosen Niederländer überholt hatten, doch als sich das Spiel dem Ende näherte, waren sie wie verwandelt.“