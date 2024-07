Slowenien-Star Ilicic beendet Leidenszeit: Die schönste Geschichte der EM 2024

Slowenien zieht erstmals in der Geschichte bei einem großen Turnier in die K.o.-Phase ein. Maßgeblichen Anteil daran hat Josip Ilicic - eine ganz besondere Geschichte.

Slowenien zieht erstmals in der Geschichte bei einem großen Turnier in die K.o.-Phase ein. Maßgeblichen Anteil daran hat Josip Ilicic - eine ganz besondere Geschichte.

Im Stadion von Köln lief die 75. Minute, als Josip Ilicic für den völlig entkräfteten RB-Überflieger Benjamin Sesko eingewechselt wurde. Während die Engländer bereits sicher im Achtelfinale standen, ging es für Slowenien um alles. Mit Mann und Maus verteidigte die Reprezentanca, in gewohnt kämpferischer Manier, um gegen die Großmacht aus England zu bestehen und erstmals in die K.o.-Phase bei einem großen Turnier einzuziehen.

Die Ilicic-Einwechslung ging auch am Kontrahenten von der Insel nicht spurlos vorbei. Während der Routinier beim Betreten des Platzes von den Fans lautstark abgefeiert wurde, überraschte Gegenspieler Declan Rice mit einer emotionalen Geste. Der Mittelfeldspieler drehte sich in Richtung Ilicic und streckte anerkennend seinen rechten Daumen in die Höhe - zollte Respekt.

„Meine Geschichte ist auf der ganzen Welt bekannt“

Während seiner Zeit in Italien - er machte Station bei US Palermo, der Fiorentina und besonders Atalanta Bergamo - galt Ilicic noch als Schlüsselspieler, war nicht mehr wegzudenken.

Nicht umsonst entstand der Spitzname „The Grand Master of Kranj“. Doch der freie Fall hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich längst begonnen, die Leidensgeschichte war bereits in vollem Gange. Die Corona-Pandemie und der Lockdown Anfang 2020 sorgten für eine Zäsur.

Ilicic bei Atalanta unter Tränen verabschiedet

Denn: Im Oktober war Ilicic in den Profifußball zurückgekehrt, heuerte in der Heimat beim slowenischen Erstligisten NK Maribor an. Der Offensivmann hatte die Liebe zum Fußball wiederentdeckt. „Ich wollte das Spielen genießen, das war mein Ziel und das habe ich erreicht“, sagte Ilicic, der vor allem in der Schlussphase der Saison beim Vizemeister wieder zu einem absoluten Leistungsträger wurde. „Selbst jetzt laufe ich noch in der 90. Minute, also muss irgendwas ‚falsch“ sein.“