"Wo ist Musiala? Wo ist er?": Überraschende Ansage von Spanien-Kapitän!

Feier-Ekstase! Die spanische Nationalmannschaft ist am Montag nach Madrid zurückgekehrt, um mit den heimischen Fans den vierten EM-Titel ihrer Geschichte zu feiern. Während der Mannschaftsvorstellung auf der Bühne wandte sich Álvaro Morata plötzlich an DFB-Star Jamal Musiala.

Wrestlingeinlage von Carvajal gegen Musiala

Als sich die Partie in der Verlängerung zuspitze und die Spanier durch Mikel Merino in der 119. Minute erneut in Führung gingen, bekam der DFB-Star den Ball an der Außenlinie und Carvajal foulte ihn per Wrestlingeinlage.