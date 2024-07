EM 2024: Teamkollege lobt Carvajal für Aktion gegen Musiala

Mit der letzten Aktion des Spiels hätte sich für Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) vielleicht doch noch eine Möglichkeit auf den Ausgleich ergeben können. Jamal Musiala war am linken Flügel vorbei an Dani Carvajal gezogen, doch der Rechtsverteidiger wusste um die Gefahr und brachte den jungen Deutschen mit einer Wrestlingeinlage zu Boden (120.+5).

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Es war das letzte Aufbäumen in diesem Spiel, er musste es verhindern“, erklärte Nacho die Wichtigkeit von Carvajals Foul in einem Interview mit der spanischen Marca . „Er hat das gut gemacht, sodass es keine Auswirkungen mehr auf das Ergebnis gab.“

„Gefährliches Spiel mit Musiala“

„Es war ein gefährliches Spiel mit Musiala vor dem Tor, aber es ist gut gelaufen - das ist das Wichtigste“, fuhr der sechsmalige Champions-League-Gewinner mit Real Madrid fort, der betonte, in welcher Kürze man solche Entscheidungen treffen müsse. „Es sind Millisekunden, in denen man auf 100 Prozent geht, und Carvajal geht auf 120 Prozent. Wir kennen die Intensität, die Carva hat.“

„Oftmals hat man gar keine Zeit, es ist die Entscheidung, die man in diesem Moment trifft“, meinte Nacho außerdem, der seinen langjährigen Mitspieler für dessen kluges Foul lobte. „Carva ist ein erfahrener Spieler, er wusste, dass er eine Gelbe Karte hatte und das Halbfinale verpassen würde.“

Für den Ex-Leverkusener, bei dem bereits vor dem Platzverweis feststand, dass er wegen seiner Gelben Karte im Halbfinale gesperrt fehlen wird (schon Gelb im Gruppenspiel gegen Italien), rückt aller Voraussicht nach Jesús Navas in die Startelf gegen Frankreich. Zwar sei sein langjähriger Klub-Kollege aus Madrid ein „großer Verlust“, doch der 38 Jahre alte Navas werde sich „sicher gut schlagen“, zeigte sich Nacho optimistisch.

„Jesus ist ein sehr erfahrener Spieler, der mit der Nationalmannschaft alles gewonnen hat“, sagte der Innenverteidiger. Und Carvajal? Der sei eine „Bestie auf dem Platz“, die Nacho in einem möglichen Finale wohl sicher wieder gerne an seiner Seite wissen würde. Doch dafür braucht es am Dienstag zunächst einen Sieg gegen die Franzosen (21 Uhr im SPORT1-Liveticker).