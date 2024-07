Jubel-Eklat: Sperre für Türkei-Star fix!

Jetzt ist es offiziell! Der türkische Abwehrspieler Merih Demiral wird nach seinem Wolfsgruß im EM-Achtelfinale für zwei Spiele gesperrt. Das gab die UEFA am Freitagmittag bekannt.

Durch die Sperre fehlt Demiral der Türkei im Viertelfinale gegen die Niederlande am Samstag ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ). Bei einem möglichen Einzug ins Halbfinale müsste er ebenfalls zuschauen.

EM-Eklat gegen Österreich

Die UEFA hatte in der Folge des Eklats dennoch eine Untersuchung aufgrund eines „mutmaßlich unangemessenen Verhaltens“ eingeleitet.

Fall Demiral entwickelt sich zu politischer Affäre

Der Fall hat sich inzwischen aber zu einer politischen Affäre entwickelt . Zunächst hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Aktion scharf kritisiert, was wiederum eine deutliche Reaktion des türkischen Außenministeriums zur Folge gehabt hatte.

Nach der Einberufung des deutschen Botschafters in Ankara bestellte das Auswärtige Amt am Donnerstag den türkischen Abgesandten ein. Obendrein kündigte Erdogan kurzfristig seinen Besuch des Viertelfinals an.