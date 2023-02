Kommentatoren-Überraschung bei RTL - Elias Nerlich alias Eligella feiert TV-Premiere

Viele ältere Fußball-Fans werden sich beim Giganten-Duell zwischen Manchester United und dem FC Barcelona in der Europa League wohl gefragt haben, wer der neue RTL-Kommentator Elias Nerlich ist?

Auf RTL+ durfte Nerlich am Donnerstagabend nun sein TV-Debüt als Kommentator an der Seite von Robby Hunke feiern. Und dann gleich bei so einem Kracher-Spiel! (Alle Europa-League-News)