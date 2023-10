Europa League: Wirtz überragend - historisch! Kein Wunder, dass Bayern an ihm dran ist

Florian Wirtz befindet sich aktuell in der Form seines Lebens! Der 20-Jährige war der Schlüsselspieler beim Sieg von Bayer 04 Leverkusen über Qarabag FK (Endstand 5:1). Der Youngster brachte die Werkself nach sechs Minuten in Führung und ließ seinem Treffer drei Torvorlagen folgen.

Vier Scorerpunkte gegen die Überraschungsmannschaft aus Aserbaidschan! Seit seinem Debüt in der Europa League im August 2020 war kein Spieler an so vielen Toren im Wettbewerb direkt beteiligt wie Florian Wirtz (21 - 10 Tore 11 Assists).

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Wirtz und Grimaldo als kongeniales Duo - auch in Europa League

Xabi Alonso stellte seine Mannschaft auf einigen Positionen um und gab zahlreichen Akteuren eine Pause: Jeremie Frimpong, Jonas Hoffmann, Lukas Hradecky, Josip Stanisic und Jonathan Tah nahmen auf der Bank Platz, lediglich Stanisic wurde in der 71. Minute eingewechselt. Doch auf einen wollte beziehungsweise konnte Alonso nicht verzichten: Florian Wirtz!

Bayer zündete ein wahres Offensiv-Feuerwerk, im Mittelpunkt das kongeniale Duo Wirtz und Alejandro Grimaldo. Der deutsche Nationalspieler legte sowohl das 2:1 als auch das 4:1 von Grimaldo auf. Zudem bediente der überragende Wirtz auch Top-Torjäger Boniface beim 3:1.

In der 70. Minute hatte Wirtz schließlich Feierabend, für ihn kam Adam Hlozek in die Partie.

„Die erste Hälfte von Flo war etwas ganz besonderes!“

Alonso zeigte sich bei RTL+ nach der Partie abermals begeistert von Wirtz: „Ganz ehrlich, die erste Hälfte von Flo war etwas ganz Besonderes. Alles, was er getan hat, hat funktioniert: sein Tor, seine Spielintelligenz. Es macht mir Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten!“

Wirtz meldete sich nach der Partie noch auf Instagram zu Wort: „Genau so!“ lautet die Caption bei seinem Post.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Wie gut Wirtz wirklich ist bestätigt folgendes Gerücht: Seit dem Transferfenster im Sommer 2023 wird der Youngster immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Mit Dominique Wolff haben die Münchner einen der Entdecker des 20-Jährigen als Scout verpflichtet. Zudem sollen die Münchner bereits mit Vater Hans-Joachim Wirtz im Austausch stehen.

Nicht nur bei Bayer Leverkusen brillant

Auch in der Nationalmannschaft läuft es für Wirtz unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bestens. Gegen die USA durfte er an der Seite von Jamal Musiala von Beginn an ran und erhielt den Vorzug vor Julian Brandt, Leon Goretzka, Kai Havertz und Thomas Müller.

Wenn Wirtz so weitermacht wie bisher, dann kennt der Erfolg keine Grenzen. Mit den ungeschlagenen Leverkusen führt er die Bundesliga-Tabelle an und in der Europa League steht man mit einem Bein in der K.o.-Runde.