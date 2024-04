West Ham - Leverkusen: Europa League LIVE im TV, Livestream & Ticker

Xabi Alonso und Bayer Leverkusen wollen nach dem Meisterstück in der Bundesliga in der Europa League den nächsten Schritt zu einem Titelgewinn machen. Im Viertelfinal-Rückspiel geht das Erfolgsteam gegen West Ham mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ins Rennen.

Team und Trainer hätten „gezeigt, dass sie gierig sind, dass sie weiter gewinnen wollen, nicht stoppen. Wir wollen jetzt nachlegen“, kündigte Geschäftsführer Fernando Carro voller Selbstvertrauen an. Dennoch gab er zu, dass die Einstimmung nach der Titelparty auf das Duell bei West Ham United (21:00 Uhr) „schon nicht einfach“ sei.

Alonso rotiert fleißig

Im Vergleich zum Bundesliga-Duell gegen den SV Werder Bremen (5:0) verändert Coach Xabi Alonso seine Startformation auf gleich sechs Positionen. Für Torhüter Lukas Hradecky startet erwartungsgemäß Pokal-Keeper Matej Kovar, in der Verteidigung erhält Josip Stanisic den Vorzug vor Edmond Tapsoba.

West Ham vs. Leverkusen: Die Aufstellungen

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

So können Sie West Ham - Leverkusen live verfolgen:

Europa League: Siegt Leverkusen auch bei West Ham?

Vier Tage nach dem Rausch muss die Werkself im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr) schnellstmöglich wieder in den Wettkampfmodus schalten. Er sei sich sicher, „dass die Spieler das nach Hause bringen wollen“, sagte Carro bei RTL - warnte angesichts des vermeintlich bequemen 2:0-Polsters aus dem Hinspiel aber. Dies sei „ein trügerisches Ergebnis. West Ham ist zu Hause sehr stark“.

Genau dies musste der SC Freiburg in der Runde zuvor leidvoll erfahren. Die Breisgauer gewannen das erste Duell, beim 0:5 im Rückspiel fegte das Team aus dem East End Londons jedoch wie ein Orkan über den Sport-Club hinweg. Um den nächsten Schritt Richtung Traumziel Finale (22. Mai) zu gehen, wartet also noch ein hartes Stück Arbeit auf die Leverkusener.

Im Halbfinale sei dann für die Werkself, die am Dienstag nach zwei Tagen im Partymodus auf den Trainingsplatz zurückgekehrt war, „alles möglich. Wir wollen nach Dublin und die Europa League auch nach Hause holen“, sagte Carro.

Auch Alonso, der beim Abschlusstraining am Mittwoch in Leverkusen schon wieder lautstark Anweisung gab, war nach der vorzeitigen Meisterschaft keineswegs satt, er kündigte ungewohnt forsch an: „Wir wollen mehr.“