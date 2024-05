Der Bayer-Schreck, den Nagelsmann rasierte

Es war mit großer Wahrscheinlichkeit das beste Spiel seines Lebens, das Bergamos Ademola Lookman am Mittwochabend auf der großen Bühne in Dublin zeigte. Ein Dreierpack in einem internationalen Finale - dieses Kunststück war zuletzt vor fast 50 Jahren gelungen! Damals war es niemand Geringeres als Jupp Heynckes, der im UEFA-Cup-Endspiel von 1975 dreimal für Borussia Mönchengladbach traf.