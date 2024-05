Europa League Finale heute LIVE: Bayer Leverkusen - Atalanta im TV, Livestream, Ticker

Es ist das erste Endspiel der Saison im europäischen Klubwettbewerb: Das Europa League Finale zwischen Atalanta Bergamo und Bayer 04 Leverkusen. Am Mittwochabend ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) treffen die beiden Teams im Aviva Stadion in Dublin aufeinander.

So können Sie Atalanta Bergamo - Bayer 04 Leverkusen live im TV und Stream verfolgen:

Die voraussichtlichen Aufstellungen Atalanta - Bayer 04:

Europa-League-Finale: Leverkusen winkt historischer Triumph

Bisher konnten die Leverkusener die Saison ungeschlagen bleiben. Halten sie am Mittwochabend die EL-Trophäe in den Händen, bliebe ihre Serie erhalten. Damit wären sie außerdem erst die vierte Mannschaft, die die Europa League ungeschlagen gewinnen konnte. Das gelang zuvor nur dem FC Chelsea (2018/19), dem FC Villareal (2020/21) und Eintracht Frankfurt (2021/22).

Doch die Italiener sind ein ernstzunehmender Gegner. Zwar schlossen sie die Serie A auf dem fünften Platz ab, aber sie endeten ihre Liga-Saison mit einer Siegesserie. In der Europa League warfen sie zuletzt Olympique Marseille souverän aus dem Wettbewerb.

Dazu kommt: Atalanta konnte noch nie einen internationalen Titel gewinnen. Tatsächlich ist es sogar das erste europäische Finale für die Italiener. Die Motivation, das Spiel für sich zu entscheiden, sollte also bei beiden Mannschaften groß sein.

In der Vergangenheit trafen die beiden Vereine nur zweimal im europäischen Wettbewerb aufeinander. Das war in der Saison 2021/22 im Achtelfinale. In beiden Spielen waren die Atalanta Bergamo überlegen.