Erfüllt Nagelsmann den Traum eines möglichen Ter-Stegen-Vertreters?

SPORT1 26.09.2024 • 06:31 Uhr Oliver Baumann zeigt bei der TSG Hoffenheim in der Europa League gegen den FC Midtjylland eine starke Leistung - und hofft auf das DFB-Team. Geht es nach Coach Pellegrino Matarazzo und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, sollte das auch dem Bundestrainer nicht entgangen sein.

Wird Oliver Baumann seinen Rekord für die meisten DFB-Nominierungen ohne Länderspiel nun bald los? Zum Europa-League-Auftakt der TSG Hoffenheim beim FC Midtjylland überzeugt der Keeper der Kraichgauer auf ganzer Linie - gewissermaßen war es ein Bewerbungsschreiben an Bundestrainer Julian Nagelsmann.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim 1:1 gegen den Tabellenführer der dänischen Superliga überzeugte Baumann von der ersten bis zur letzten Spielminute, war beim Gegentor durch einen Distanzschuss von Dario Osorio (42.) machtlos. Der 34-Jährige hielt seine Mannschaft immer wieder im Spiel und bewahrte sie vor einem zweiten Gegentreffer, was auch an Pellegrino Matarazzo nicht spurlos vorbeiging. „Der hält uns nicht nur in diesem Spiel immer im Spiel, sondern regelmäßig“, sagte der TSG-Coach nach Abpfiff bei RTL.

Wird Baumann die neue Nummer eins im DFB-Team?

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer und der gravierenden Verletzung von Marc-André ter Stegen, der mit einem Patellasehnen-Riss für rund sieben Monate ausfallen wird, braucht die deutsche Nationalmannschaft eine neue Nummer eins - zumindest bis zum Saisonende. „Am Ende entscheidet natürlich Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.), aber dass Olli (Baumann, Anm. d. Red.) die Qualität hat, um Nummer eins zu sein, das wissen wir“, sprach sich Matarazzo für seinen Schlussmann aus.

Und weiter: „Er ist sehr konstant, gut am Ball, hat einen super Fuß und bringt alles mit. Er hat ein komplettes Spiel für einen Torwart. Julian wird die richtige Entscheidung treffen, aber ich traue es ihm definitiv zu, Nummer eins zu sein.“

{ "placeholderType": "MREC" }

DFB-Team: Baumann oder Nübel ins Tor?

Auch Lothar Matthäus sieht Baumann ganz weit vorne als Nummer-Eins-Ersatz für ter Stegen - zusammen mit Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. „Ich bin jetzt nicht tagtäglich dabei, auch nicht in den Trainingseinheiten. Aber ich glaube schon, dass Baumann und Nübel die Nase vorne haben“, so der deutsche Rekordnationalspieler und RTL-Experte. Deswegen hätten die beiden zuletzt beim Unentschieden des DFB-Teams in der Nations League gegen die Niederlande (2:2) schließlich auch auf der Ersatzbank gesessen.

Und was sagt Baumann selbst, dem nach 25 Nominierungen nun sein Debüt mit dem Adler auf der Brust winkt? „Das erste Länderspiel wäre ein Riesentraum für mich und irgendwo auch ein Ertrag des Nicht-Aufgebens und der jahrelangen harten Arbeit. Wie gesagt, es wäre ein Traum“, untermauerte der Routinier seine Ambitionen.