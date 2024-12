Eintracht Frankfurt: "Das ist deine Schuld" - deshalb sah Toppmöller Rot

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller sieht bei Frankfurts Niederlage in Lyon die Rote Karte. Im Nachgang findet er deutliche Worte in Richtung des Unparteiischen.

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller eilte zur Rudelbildung und zog einige seiner Spieler weg. Kurz darauf war allerdings zu sehen, wie der 44-Jährige selbst vor dem Unparteiischen stand und die Rote Karte sah. Was der Grund dafür war? Im Interview mit RTL brachte er hinterher Licht ins Dunkel - und fand deutliche Worte für die Leistung des Schiedsrichters.

Schiedsrichter? „Er hat sehr unsouverän gewirkt“

„Ich habe mich einmal während des Spiels beschwert und dafür die Gelbe Karte gesehen“, schilderte Toppmöller seine Sicht der Dinge. „Am Ende wollte ich nur Can (Uzun; Anm. d. Red.) und Omar (Marmoush; Anm. d. Red.) aus der Rudelbildung rausholen. Dann habe ich nur noch auf den Schiedsrichter und die Rudelbildung gezeigt und gesagt: ‚This is your fault‘ (dt: Das ist deine Schuld)“.