Bayern-Star kritisiert Ballon d'Or: "Es ist wirklich frustrierend"

Georgia Stanway ist bei der Vergabe des Ballon d‘Or auf Platz 23 gelandet - an der Gala in Paris konnte die Mittelfeldspielerin des FC Bayern zu ihrem Ärger aber nicht teilnehmen. Wie ihre englischen Nationalmannschaftskolleginnen blieb ihr die Reise verwehrt, weil sie am Dienstag in der Nations League gefordert ist.