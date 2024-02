Pikante Note beim sich anbahnenden Bayern-Hammer

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Seit Montag aber sagt die aufgeregte Gerüchteküche etwas ganz anderes: Die von mehreren europäischen Topteams umworbene Mittelfeldspielerin (Vertrag bis 2025) soll per Ausstiegsklausel überraschend nach München wechseln. Ausgerechnet.

Signalwirkung für die Bundesliga

Die beiden Klubs hüllen sich bislang noch in Schweigen. Laut Sport Bild aber kann sie den VfL für eine Ablöse in Höhe von 200.000 bis 250.000 Euro verlassen. Noch nie wurde so viel Geld für eine deutsche Fußballerin bezahlt. Zur Einordnung: Das Portal Soccerdonna führt „Obi“ mit 375.000 Euro Markwert als wertvollste deutsche Spielerin.